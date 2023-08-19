Bahçelievler'de yaz okullarının kapanışı şöhretler karması maçıyla yapıldı

Bahçelievler Belediyesi, yaz okullarının kapanışını şöhretler karması maçı ile yaptı. Futbol camiasının ünlü isimleri ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yer aldığı maç renkli görüntülere sahne oldu.

Bahçelievler Belediyesi’nin 21 branşta faaliyet gösteren yaz okullarının kapanışı şöhretler karması maçıyla yapıldı. Yaz boyunca belediye tarafından açılan okullarda badminton, masa tenisi, kick boks, jimnastik, satranç, okçuluk, dart, yüzme, tenis, judo gibi pek çok branşta profesyonel antrenörler tarafından toplam 12 bin 500 çocuğa eğitim verildi. Yenibosna Şehir Stadı’ndaki kapanış törenine çocuklar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yanı sıra şöhretler karması maçında eski futbolculardan Evren Turhan, İbrahim Yattara, Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Ali Cansun, Mehmet Bölükbaşı, Mehmet Yozgatlı ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya da forma giyerek mücadele etti. Stadın ortasına kurulan mini sahada oynanan karşılaşmanın hakemliğini ise eski hakemlerden Ahmet Çakar, yaptı. Mücadelede 5-5 eşitlik yaşanırken penaltılara giden maçta Başkan Bahadır’ın da yer aldığı takım penaltılarda 1 farkla kazandı. Öte yandan etkinlik çerçevesinde saha içinde çocuklar için oyun alanları kurulurken, konser alanı da yer aldı.

Hakan Bahadır: "En çok sevindiğim şey; gençlerimizin spora başlaması"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Yaklaşık 13 bin öğrencimiz yaz okulumuza geldi. Etkinliği İlçe Spor Müdürlüğümüzle yaptık. 21 branşta hem spor hem sporun dışında drama, İngilizce gibi onların sanatsal faaliyetlerini geliştirecek etkinlikler yaptık. Değerli oyuncularımız ve hocamız Ahmet Çakar ile gösteri maçı da yaptık. Çok mutluyuz, en çok sevindiğim şey; gençlerimizin spora başlaması ve spor bilinçlerinin oluşması. Yeni neslin kendini geliştirmesi için sporla uğraşması gerekiyor. Bahçelievler olarak çocuklarımız spor yapsınlar istiyoruz” diye konuştu.