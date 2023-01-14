Bahçelievler'deki hizmetler uluslararası siyasetçilerin dikkatini çekti

Amerikan merkezli yerel yönetim kuruluşu Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI), uluslararası deneyimleme programına, Bahçelievler Belediyesi’ni de ekledi. Kurum, Yerel Liderleri Güçlendirme Akademisi (The Empowering Local Leaders Academy-ELLA) çalışması çerçevesinde uluslararası proje deneyimleme programı düzenlenirken çalışmada gelecek vadeden 18 genç siyasetçi ve yönetici İstanbul’a geldi.

Amerikan merkezli kuruluş IRI, tarafından Ocak ayında hayata geçirilen Yerel Liderleri Güçlendirme Akademisi Programı (International Republican Institute - IRI) Türkiye açısından da önemli bir proje inceleme alanı oldu. Çalışma Sırbistan’daki Belediye yöneticileri için programlandı. Sırbistan genelinde farklı siyasi partiler tarafından seçilen 18 genç siyasetçi etkinlikte yer aldı. IRI Sırbistan Direktörü Paul Prososki, Kıdemli Program Ortağı Zelijka Cvejin etkinlikte yer alan diğer isimler oldu. Program 12-14 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 18 siyasetçinin katılımıyla düzenlenen çalışmada Bahçelievler Belediyesi Sempati +1 Kafe, Şirin Anaokulu, Gençlik Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, BahBerber ile Sivayuşpaşa Spor ve Kültür Kompleksi ziyaret edildi. Programlar sonrasında Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile katılımcılar bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde belediye projelerine ilişkin tanıtım videosu izletilerek katılımcılara hediye takdimi yapıldı. Daha sonra heyet Kuleli Sosyal Tesislerinde, Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyelerinin de katılımıyla birlikte yemek yedi.

Genç yöneticilere deneyim kazandırılıyor

Program yerel yönetimlerle ilgili seçim süreçlerinde başarılı olabilmelerinin yollarını pratiklerle birlikte deneyimleme imkânı sunuyor. Genç lidere gerekli bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla yerel yönetimlerin iyi uygulamaları aktarılıyor. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) kendini dünya çapında özgürlük ve demokrasiyi ilerletmeyi taahhüt eden, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan bir Amerikan kuruluşu olarak tanımlıyor. Enstitünün faaliyetleri arasında; siyasi partilere ve adaylara değerlerini ve kurumsal yapılarını anlamlandırmayı hedefliyor. İyi yönetim uygulamaları, sivil toplum gelişimi ve yurttaşlık eğitimini analiz etmek kurumun hedefleri arasında. Ayrıca kadın ve gençlerin liderliğini geliştirme, seçim reformu ve seçim izleme ve kapalı toplumlarda siyasi ifade geliştirmelerine yardımcı olmak kurumun diğer amaçları arasında yer alıyor.

Bahçelievler vizyonu

“Bahçelievler Vizyonu” ile uluslararası alanda incelenen ve izlenen bir belediye olduklarını kaydeden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan özgün projeleri ve örnek uygulamaları nedeniyle izlenen ve takip edilen bir yerel yönetim olarak ziyaret edilmiştir” dedi.