Bahçelievler'deki patlamada şok iddia: 'Çarşamba günü de gaz kokusu aldım'

Bahçelievler’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından 45 yıllık binadan karot örneği alındı. Çevredeki bazı vatandaşlar ise birkaç gün önce gaz kokusu aldıklarını söyledi.

Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmişti. Patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Ekipler, tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadaki birkaç farklı kolondan karot örneği aldı. Raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Doğalgaz patlaması olmadan önce çevredeki vatandaşlar ise sokakta ara ara gaz kokusunun geldiğini iddia etti.

“Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor”

Patlamanın yaşandığı binanın yakınında oturan Rabia Bölükbaşı, “Bizim evde hasar var, camlar da kırılmış. Camlar hasar görmüş, kapanmıyor. Binadakileri tanıyordum. Vefat edenleri göremedim. Dünkü patlamanın korkusuyla beni de hastaneye kaldırdılar. Ben o saatlerde evdeydim. Çocuklar evde yoktu. Geçen çarşamba günü de gaz kokuyordu. Birkaç komşuya dedim gaz kokuyor. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler" ifadelerini kullandı.

“Bir ara az gaz kokusu aldım”

Patlamanın yaşandığı binada oturan Sevim Baş ise, “Olay sırasında okuldan eve geliyordum. Evde iki oğlum vardı. Evde kimse kalmamış. Ölen kişiyi tanımıyorum. Bir ara az gaz kokusu aldım. 4 gün önce yemek yapıyordum, koku vardı” şeklinde konuştu.