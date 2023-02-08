Bahçelievler'den deprem bölgesine 20 tır dolusu yardım yola çıktı

Bahçelievler Belediyesi iş makineleri, gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 20 yardım tırını AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk etti. Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ülkemizin 10 ilini etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye tek yürek oldu, Bahçelievler tek yürek oldu. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ve malzemelerinin haricinde oraya gidemeyen vatandaşlar da duygularını dile getirmek için belediyelerin yardım çağrısına kulak vererek akın akın yardım toplama merkezlerine gelmeye başladı. İlk günden itibaren toplanan yardım malzemeleri tırlara doldurularak bir bir bölgeye gönderiliyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Depremin olduğu ilk andan bu yana Bahçelievler’de oturan komşularımız yüreklerini ortaya koydu. Başlattığımız dayanışma çerçevesinde komşularımız giysi, yiyecek, hijyen ve barınma malzemelerini bize teslim ediyor. Burada onları tasnif ediyoruz. Şu ana kadar toplanılan malzemeleri tırlara yükledik. Hemen bekletmeden yola çıkartıyoruz. Deprem bölgesinden gelen taleplerde konserve hazır yiyecek ihtiyaçlarının olduğunu vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Bahçelievlerli komşularıma hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Bahadır, “Burada şu anda bir o kadar daha yardım malzemesi tırlara yüklenmeyi bekliyor. Özellikle gençler imece usulü ile adete arı misali çalışarak gönderilen yardım malzemelerini gruplara göre ayrıştırıyor, gıda malzemesi, hijyen malzemesi, ısınma ve barınma malzemeleri ayrı ayrı kolilere, ayrı ayrı çuvallara istiflenerek, kolilenerek yüklemeye hazır hale getiriliyor. Özellikle çocuk mamasından bebek bezine, uyku tulumundan battaniyeye, gıdadan ısınma sobasına kadar her türlü malzeme toplanıyor, ayrıştırılıyor ve bölgeye gönderiliyor” diye konuştu.

Yardım etmek, yardım göndermek isteyen vatandaşların özellikle mevsim şartlarına uygun giysileri, gıda malzemesi olarak da konserveye yoğunlaşmaları özellikle istendi. Çünkü bölgeye gönderilecek gıdaların pişirilme zorluğu yaşanması açısından kolay tüketilebilecek gıda malzemelerine ihtiyaç olduğu özellikle belirtildi.