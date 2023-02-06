Bahçelievler depremzedelere yardım için tek yürek oldu

Bahçelievler Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısının ardından dakikalar geçmeden vatandaşlar, ellerine aldıkları yardım malzemeleri ile yardım toplama merkezine akın etmeye başladı.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal medya üzerinden bölgesine deprem bölgesi için yardım için çağrısında bulundu. Yardım çağrısının üzerinden dakikalar geçmeden Bahçelievler halkı ellerine aldıkları yardım malzemeleri ile yardım toplama merkezine akın etmeye başladı. Toplanan yardımlar tasnif edildikten sonra tırlara yüklenip en kısa sürede deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak.