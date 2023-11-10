Bahçelievler E5'te araç bariyere saplandı: 1 yaralı

Bahçelievler’de aracının kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere saplandı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bahçelievler E5 Yanyol Çobançeşme istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DLP 679 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Remzi K., direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere saplandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta hasar meydana gelirken, trafik ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.