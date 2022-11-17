Bahçelievler Kitap Fuarı başlıyor

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. 1 milyon kitabın olacağı fuar 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Kitap Fuarı başlıyor
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Bahçelievler Belediyesi’nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. 1 milyon kitabın olacağı fuar 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kitap fuarında Eser sahipleri okurlarıyla buluşacak. Fuarda 1 milyon kitap, stantlarda yerini alacak. Bahçelievler Belediyesi’nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. Öte yandan fuar, 19 Kasım’da başlayıp 27 Kasım’da son bulacak.

Bahçelievler Kitap Fuarı başlıyor
Bahçelievler Kitap Fuarı başlıyor