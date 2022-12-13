Bahçelievler yerleşmesinin dünü, bugünü ve yarını arkeoloji çalıştayında ele alınacak

Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Bilecik’te Arkeoloji çalıştayı düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl, Bilecik Belediyesi katkılarıyla ‘9000 yıllık komşularımıza merhaba’ sloganı ile başlatılan ve günümüzden 9 bin yıl öncesine dayanan birçok buluşun yapıldığı kazı çalışması, detaylarıyla ele alınacağı bir çalıştay hazırlandı. Çalıştay ile ilgili bilgilendirme yapan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “16 Aralık Cuma günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 4 ayrı oturumda gerçekleştirilecek çalıştaya yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve uzmanlar katılacak. Saat 09:00’da protokol konuşmaları ile başlayacak olan çalıştayda, ’Batı Anadolu ve Trakya’da Tarih Öncesi Dönem Arkeoparklar’, ‘Bahçelievler Kazı Sonuçları ve Değerlendirmeler’ ve Bahçelievler Kazı Sonuçları ve Değerlendirmeler (taş ve kemik) şeklindeki konular değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.