Bahçesaray'daki deprem Çataklıları sokağa çıkardı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde Çatak’ta bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van’ın Bahçesaray ilçesinde saat 22.08’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem komşu ilçe Çatak’ta da hissedildi. Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. Yaklaşık 1 saat dışarıda bekleyen vatandaşlar soğuk hava etkisini artırınca evlerine geri döndü.