Bahçeşehir Koleji, Başantrenör Dejan Radonjic ile anlaştı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bahçeşehir Koleji, Başantrenör Dejan Radonjic ile anlaştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten Sinan Atalay ile yolların ayrıldığını ve Atalay’ın yerine Karadağlı Dejan Radonjic’in getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla sekizinci sırada bulunuyor.