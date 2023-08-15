Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sezonu Giresun'da açacak

Türkiye’ye iki yıl önce FIBA Europe Cup şampiyonluğunu getiren Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunun açılışını Giresun’da gerçekleştirecek. Takımda hedef, bu sezon FIBA Europe Cup’ta şampiyon olmak.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin başlamasına sayılı günler kalırken, ligin iddialı ve başarılı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü’nde, 2023-2024 sezonunu açacak. Kurulduğu 2017 yılından bu yana alt yapıya, spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan ve birçok genç oyuncunun yetişmesini sağlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın yeni sezon startının verileceği toplantıda, A takım oyuncuları ile alt yapı oyuncuları da bir araya gelecek. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren, başantrenörlüğünü Sinan Atalay’ın üstlendiği takımın hedeflerinin anlatılacağı ve oyuncularının tanıtılacağı toplantıya, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Menajer Alpaslan Aydın ile sporcuların yanı sıra yöneticiler de katılacak. Toplantı, yarın Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü’nde saat 14.30’da gerçekleşecek.

Kupayı Türkiye’ye getirmişlerdi

“Kırmızı Ejderhalar” olarak tanınan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda FIBA Europe Cup’ta namağlup olarak şampiyon olmuş, Türkiye’ye erkek basketbol branşında 7. Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak büyük bir gurur yaşatmıştı. Takımdan bu sene İstanbul’dan 8, İzmir’den 4, Ankara’dan 1 olmak üzere toplam 13 basketbolcu ile İzmir’den 2, İstanbul’dan 1 olmak üzere 3 teknik ekip çalışanı, milli takımlardan davet almıştı.