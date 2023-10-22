Bahçeşehir Koleji evinde mağlup

Türkiye Basketbol Süper Lig'in 4. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında, A. Efes'e 87-80 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji evinde mağlup
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Türkiye Basketbol Süper Lig’in 4. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında, A. Efes’e 87-80 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, ligin 4. haftasında A. Efes’i konuk etti. İlk periyodu 23-15 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 36-46 geride girdi. 3. periyodu da 72-62 üstün geçen Bahçeşehir, final periyodunda rakibi karşısında etkisiz kalınca maç A. Efes’in 87-80 üstünlüğü ile tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman