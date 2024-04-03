Bahçeşehir Koleji finalde
FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanşında Bahçeşehir Koleji, sahasında İtalya ekibi Varese'yi 81-73 mağlup ederek finale yükseldi.
FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanşında Bahçeşehir Koleji, sahasında İtalya ekibi Varese’yi 81-73 mağlup ederek finale yükseldi.
Final karşılaşmaları 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)
Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 25, Bouteille 20, Cavanaugh 4, Scrubb 12, Taylor 5, Kell 10, Egehan Arna 5, Ahmet Yılmaz, Muhammed Baygül, Berkay Candan
Başantrenör: Dejan Radonjic
Varese: Brown 8, Mannion 5, McDermott 20, Moretti 13, Spencer 6, Ulaneo 6, Besson 6, Woldetensae 9
Başantrenör: Tom Bialaszewski
1. Periyot: 26-21 (Bahçeşehir Kolejine)
Devre: 47-39 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 59-51 (Bahçeşehir Koleji lehine)