Bahçeşehir Koleji finalde

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanşında Bahçeşehir Koleji, sahasında İtalya ekibi Varese'yi 81-73 mağlup ederek finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji finalde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanşında Bahçeşehir Koleji, sahasında İtalya ekibi Varese’yi 81-73 mağlup ederek finale yükseldi.

Final karşılaşmaları 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 25, Bouteille 20, Cavanaugh 4, Scrubb 12, Taylor 5, Kell 10, Egehan Arna 5, Ahmet Yılmaz, Muhammed Baygül, Berkay Candan

Başantrenör: Dejan Radonjic

Varese: Brown 8, Mannion 5, McDermott 20, Moretti 13, Spencer 6, Ulaneo 6, Besson 6, Woldetensae 9

Başantrenör: Tom Bialaszewski

1. Periyot: 26-21 (Bahçeşehir Kolejine)

Devre: 47-39 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 59-51 (Bahçeşehir Koleji lehine)