Bahçeşehir Koleji'nden Öğretmenler Günü'nde 'İmzamızı Atarız' projesi

Bahçeşehir Koleji, Öğretmenler Günü’nü “Başöğretmenimizin aydınlattığı geleceğe imzamızı atarız” konulu filmle kutladı. Öğretmenlerin imzalarının Atatürk’ün imzasına dönüştüğü film, Cumhuriyetin 100. yılının kutladığımız bu yıl da, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, Cumhuriyet’in 100. yılında kutlanacak Öğretmenler Günü için özel bir film hazırladı. “Başöğretmenimizin aydınlattığı geleceğe imzamızı atarız” mesajlı filmde Kolej öğretmenlerinin imzaları kolajla Atatürk’ün imzasına dönüşüyor. Filminde, “Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Biz; attığı adımla açtığı yolla bize ışık olan, ilham olan, önder olan Atatürk’ün işaret ettiği yarınlarız. O’nun aydınlattığı geleceğin altına biz de imzamızı atarız.” mesajıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Atatürk’e bir saygı duruşu gösteriliyor. Öğretmenlerin imzalarının kolajlanmasıyla oluşturulan Atatürk imzası, Bahçeşehir Koleji tarafından dijital bir eser olarak da kaydedildi.

Geçen yılki proje ödül getirmişti

Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz yıl Öğretmenler Günü’nde ise öğretmenlerin fotoğraflarıyla oluşturulan Atatürk portresi ile “Yüzümüz hep O’na dönük” isimli bir proje hazırlamıştı. “Biz yüzümüzü hep O’na döndük. Biz hep O’nun açtığı yoldan yürüdük. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yeni nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz” mesajıyla tamamlanan bir dijital poster videosu oluşturulmuştu. Sosyal medyaya da taşınan ve büyük beğeni toplayan proje, Koleje bu yıl İç iletişim Yönetimi kategorisinde Felis Ödülü kazandırdı.