Bahçeşehir Koleji'nden yeni deprem farkındalığı projesi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İspanyol ekibi Surne Bilbao’ya 92-60 mağlup oldu. Tribünlere maçı izlemeye gelen taraftarlara deprem farkındalığı projesi ile ilgili bilgilendirici içerikler dağıtıldı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanya temsilcisi Surne Bilbao’yu ağırlayan Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 sezonundan bu yana sürdürdüğü deprem farkındalığı projesine bir yeni halka daha ekledi.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11. maddesi olan Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar konusunun "#SallanmadanHazırlanalım’’ sloganıyla destekçisi olan Kırmızı Ejderhalar, 11. maddenin rengi olan turuncuyu bu maçlık formasına taşıyarak Avrupa çapındaki tüm izleyenlere ne zaman gelebileceği belli olmayan deprem tehdidini hatırlatmayı amaçladı.

Bunun yanında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran binlerce taraftarına deprem anında ne yapılması gerektiğinin anlatıldığı broşür ve deprem çantalarının olmazsa olmazı el feneri dağıtılarak devre arasında ışık şovu gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının küresel çapta destekçilerinden olan CIFAL Global Network’ün Başkanı Alex Mejia’nın video mesajla katılacağı maçı CIFAL İstanbul Direktörü Ebru Canan-Sokullu ve 15 kişilik UNITAR İstanbul ekibi de yerinde takip etti.

Bahçeşehir Koleji bu mücadelede, eğitim-öğrenimlerini geçtiğimiz ay depremle sarsılan Düzce’de sürdüren ilkokul ve ortaokul öğrencilerini de ağırladı.

Bahçeşehir parkeden mağlup ayrıldı

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Yiğit Arslan, James Gist ve Jerry Boutsiele; konuk takım Surne Bilbao ise Ludvig Hakanson, Adam Smith, Xavi Rabaseda, Emir Sulejmanovic ve Jeff Withey beşiyle başladı.

Maça iki ekip de savunma sertliğini düşük tutarak başlarken maçın ilk periyodu konuk takımın 23-18’lik üstünlüğüyle geçildi.

Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyrekte skor üretmekte güçlük çekerken soyunma odasına 32-42’lik skorla gidildi. Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda hem hücum hem de savunmada istediklerini sahaya yansıtmakta güçlük çekerken parkeden 92-60 mağlubiyetle ayrıldı ve grubunu lider bitirme şansını kaybetti.