Bahçeşehir Koleji'nden YKS'de rekor başarı

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) “Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi” ile hazırlanan öğrencileri; ilk 5’te 2, ilk 10’da 5, ilk 50’de 16, ilk 100’de 25, ilk 500’de 87, ilk 1000’de 146 derece elde etti.

2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji, ilk 5’te 2, ilk 10’da 5, ilk 50’de 16, ilk 100’de 25, ilk 500’de 87, ilk 1000’de 146 derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin başarısının sırrı, Bahçeşehir Koleji’nde uygulanan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tam Hazırlık Sistemi”nde yatıyor. 12. sınıflarda üniversiteye öğrenci yerleştirme başarısı yüzde 98,5 olan Bahçeşehir Koleji, öğrencilerin eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanmaları için YKS hazırlıklarına haziran ayında iki haftalık çalışmayla ile başlıyor, Ağustos ayında üç haftalık programla devam ediyor.

11. ve 12. sınıflarda cumartesi günleri dersler sürdürülürken, tüm yıl haftada 6 gün 49 saatlik program uygulanarak YKS’ye hazırlık yapılıyor. Ara tatil ve yarıyıl tatilinde de birer hafta üniversite hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Neler Hatırlıyorum, Akademik Gelişimi İzleme Sınavı, İngilizce Akademik Gelişimi İzleme Sınavı ve düzenli olarak yapılan deneme sınavlarının yanı sıra 11. sınıflarda 10, 12. sınıflarda ise 26 örnek YKS sınavı gerçekleştiriliyor.