Bahçeşehir Koleji'ne iki ödül birden

Bahçeşehir Koleji iki önemli ödülün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen A.L.F.A Awards 2023’te Özel Eğitim Kurumları kategorisinde halk jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucu büyük ödülün sahibi oldu. İkinci ödülü ise Felis 2023’ten aldı. Pazarlama ve iletişim ekosisteminde fark oluşturan fikirlerin ve çalışmaların yarıştığı Felis 2023’te, İç İletişim Yönetimi kategorisinde “Yüzümüz Hep O’na Dönük” projesiyle ödüle layık görüldü.

Dijital alandaki başarısından son beş yıldır pazarlama ve iletişim alanındaki en prestijli ödülleri alan Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz Haziran ayında da Marketing Türkiye ve Boomsonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards’tan’da iki ödül kazanmıştı. Yıl boyunca sosyal medya performanslarının değerlendirildiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde Özel İlk Orta Eğitim Kurumları Kategorisinde Altın Ödül, yılın en dikkat çeken çalışmalarına verilen Kurum İçi İletişim kategorisinde ‘’Yüzümüz Hep O’na Dönük’’ projesiyle Bronz Ödül’ün sahibi Bahçeşehir Koleji olmuştu.