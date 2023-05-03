Bahçeşehir Koleji öğrencileri, TEKNOFEST'te ödülleri topladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2023’te, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden oluşan takımlar, dört Türkiye birinciliği, iki Türkiye ikinciliği, üç Türkiye üçüncülüğü ve iki de en iyi sunum ödülüne layık görüldü. Yarışmaya, Samsun Atakum Kampüsünden katılan Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ile Zeynep Naz Terzi, “BioGiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji” başlıklı proje çerçevesinde kutup araştırmacılarının ihtiyaçlarına yönelik ürettikleri, içindeki elektronik sistemle giyen kişinin nabzını, iç sıcaklık, nem gibi verileri ölçen ve acil durumları haber veren montla Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılmaya hak kazandı.

TEKNOFEST 2023, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanında 27 Nisan - 1 Mayıs arasında gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2023, dört günde bilim ve teknoloji meraklısı iki milyona yakın kişiyi ağırladı. TEKNOFEST 2023 çerçevesinde bu yıl gerçekleştirilen 41 ana yarışmaya, 102 farklı kategoride bir milyondan fazla yarışmacı yarıştı. Türkiye’nin Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumlarından, 65 ilde 153 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji de, 332 binden fazla takımın yarıştığı yarışmada, 31 takımı ile çeşitli kategorilerde finalist oldu.

Fen ve Teknoloji liseleri ödül bırakmadı

Yarışmanın final sonuçlarının açıklanmasıyla Bahçeşehir Koleji takımları, büyük bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi “Trohadi” adlı projeleriyle “Uçan Araba” alanında Türkiye Birincisi, yine Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi, “Taşıyıcı” adlı projeleriyle “Akıllı Ulaşım” alanında Türkiye Birincisi, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi “Tarsiyer” adlı projeleriyle “Sağlıkta Yapay Zeka” alanında Türkiye Üçüncüsü, Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi “Türkiye Genelindeki Yaban Hayvanı Araç Çarpışmalarının Yoğunlaştığı Sıcak Bölgelerin Tespit Edilmesi” adlı projeleriyle Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye İkincisi, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi “Makine Öğrenmesi Kullanarak Gelecek Meteorolojik Verileri Tahmin Eden ve Yangın Alanı Hesaplayan Algoritma” adlı projeleriyle Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye Üçüncüsü, Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi “Milli Kutup Şamandırası” adlı projeleriyle Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye Birincisi, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi “Isıtmalı ve Sürdürülebilir Enerji Kullanan Buz Botu ve Ekstremite Distallerine Isı Sağlayan Akıllı Giysi” adlı projeleriyle Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye İkincisi, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi ile Anadolu Lisesi “Kutuplarda İletişimi Destekleyici İnsansız Mobil Telsiz Ağı Sistemi” adlı projeleriyle Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye Üçüncüsü oldu. Ayrıca, Bahçeşehir Koleji Manisa Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi “Agrotech” adlı projeleriyle “İnsanlık Yararına Teknoloji-Sosyal İnovasyon“ alanında, Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi “Akıllı Sulama Sistemi” adlı projeleriyle Tarım Teknolojileri alanında en iyi sunum ödüllerine layık görüldü.

Doğadan ilham aldıkları montla Antarktika’ya gitmeye hak kazandılar

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Canlı Bilimleri ana alanındaki yarışmaya, Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinden katılan Ela Karabekiroğlu, Deniz Özçiçekci ile Zeynep Naz Terzi’nin “BioGiyim: Doğadan İlham ile Giyilebilir Teknoloji” başlıklı projeleri büyük ilgi gördü. Proje çerçevesinde, doğadan ilham alan gençler, kutup araştırmacılarının ihtiyaçlarına yönelik ürettikleri, içindeki elektronik sistemle giyen kişinin nabzını, iç sıcaklık, nem gibi verileri ölçen ve acil durumları haber veren montla Türkiye birincisi olup Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılım hakkı elde etti.