Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine SAT sınavı eğitimi

Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler için düzenlenen Scholastic Assesment Test (SAT) hakkında eğitim programına katılacak. Öğretmenler hem mesleklerinde kendilerini geliştirecek hem de öğrencileri sınava hazırlamanın ipuçlarını öğrenecek.

Bahçeşehir Koleji’nde lise düzeyinde görev yapan İngilizce ve branş öğretmenleri için Pearson ve McGrawl Hill iş birliğiyle SAT (Scholastic Assessment Test) eğitim programı düzenlendi. Yöneticiler, İngilizce öğretmeleri ve uluslararası geçerliliği olan Oxford Placement Test ile en az B1 seviyesinde yeterlilik alan branş öğretmenleri SAT eğitim programında mesleki gelişimlerine faydası olacak bir eğitim alacaklar. Bu eğitimle yurt dışı üniversite başvurularında bulunan öğrencilere SAT sınavının yapısı, içeriği ve formatı hakkında detaylı bilgi verebilecek olan öğretmenler, matematik, İngilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar. Online uygulamayla 27 Kasım’da başlayacak olan program sekiz hafta sürecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenlere Pearson/McGrawl Hill/Bahçeşehir Koleji SAT (Scholastic Assessment Test) sertifikası verilecek.