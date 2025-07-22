Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni partneri adidas oldu

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, adidas ile resmi partnerlik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda forma ve takım ürünlerini yeni partneri adidas imzasıyla tanıtacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji A Takımı ile tüm yaş gruplarındaki altyapı takımlarının, yeni sezonda sahaya adidas partnerliğinde çıkacağı belirtildi.

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Her geçen gün büyümeye ve basketbol sahnesinde basamakları hızlıca tırmanmaya devam ederken, bu denli büyük bir markayla iş birliği yaparak vizyonumuzu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum. Bahçeşehir Koleji ismini Avrupa sahnesinde daha geniş kitlelere duyurmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminde kadrosuna birçok önemli oyuncu katan Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 sezonunda yine BKT EuroCup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek.