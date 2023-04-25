Bahçeşehir Üniversitesi, Endonezya'da data analitik merkezi kuruyor

Bahçeşehir Üniversitesi, Güneydoğu Asya’nın en önemli ada ülkelerinden biri olan Endonezya Cumhuriyetinde, ülkenin veri tabanlı rekabetçi iktisadi kalkınmasına destek verecek olan Data Analitik Merkezinin kurulması için iş birliği protokolü imzaladı.

Jakarta’da gerçekleşen iş birliği protokolünün imza törenine, BAU Global Chancellor Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Asya Pasifik Afrika Çalışmaları Merkezi (APACS) Müdürü Prof. Dr. Sedat Aybar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü Sabri Versan, Bölgesel Kalkınma ve Yöresel Planlama Koordinasyon Bakan Yardımcısı Dr. Wahyu Utomo ile Bölgesel Rekabeti Güçlendirme Bakan Yardımcısı Kartika Listriana katıldı. Törene, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Günalay’da online katılımla destek verdi.

“Yüksek enerjili bir data analitik merkezi kuruyoruz”

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Tanjung Pinang’da, giderek karmaşıklaşan ve risk unsuru artan bir küresel ortamda, rekabet gücünü artıran ve süratli karar almaya yardımcı olacak yüksek enerjili bir Data Analitik Merkezi kuruyoruz. Bunu Bahçeşehir Üniversitesi’nin var olan yüksek kapasitesiyle birleştirerek gerçekleştiriyor olmaktan BAU Global olarak büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Projeye katkı vermek yüksek bir prestij”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’in imzaladığı metnin proje ortağı olarak Jakarta’daki Al-Azhar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asep Saifuddin ise, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Endonezya’nın en güzide yüksek öğrenim kurumu olarak kendilerinin bu projeye katkı vermek üzere seçilmelerinin yüksek bir prestij olduğunu vurguladı.

“Data sınırsız değeri olan yeni petroldür”

Bakan Yardımcısı Kartika Listriana’da, stratejik olarak seçilmiş üç adadan biri olan Tanjung Pinang’da kurulacak Data Analitik Merkezin, Cumhurbaşkanlığı kalkınma stratejileri ile uyumlu daha geniş bir çalışmanın parçası olduğunu ve bu proje için birden fazla kurumun iş birliğinin gerekli olduğunu söyledi. Ekonomik Koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş olan Bakan Yardımcısı Dr. Wahyu Utomo ise “Bu projenin uygulamada Al-Azhar ile Bahçeşehir Üniversitelerinin iş birliği ile uygulamaya geçirileceği ve kurulan Serbest Ticaret Bölgelerinin trafik, arz zincirleri ve lojistik verilerinin toplanıp işlenmesiyle karar alıcılara yardımcı olacaklarını” belirtti. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun konuyla ilgili söylediklerine gönderme yapan Bakan Yardımcısı Utomo, ‘Data sınırsız değeri olan yeni petroldür, bu yüzden onu sadece toplamakla yetinmemeli aynı zamanda çok büyük miktarlarını işleyecek kadar güçlü olmalıyız” dediğini aktardı.

“Stratejiler oluşturmak için önemli”

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından yapılan sunumlarda, Prof. Dr. Yavuz Günalay, veri toplama ve analizinin, günümüz serbest ticaret bölgeleri ve arz zincirleri açısından önemini vurguladı. Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, data analitik ile data analizin önemini ve farklılıklarını belirterek, BAU Global ailesi olarak bu tür girişimlerin kalıcı olması için gerekli olan beşeri sermayenin inşasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Sedat Aybar, günümüzde hızlı karar alma mekanizmaları ile doğru stratejiler oluşturmanın artık büyük data ve block zinciri mekanizmaları aracılığıyla ulaşılan verinin işlenmesiyle mümkün olduğunu bunun da ancak data analitik merkezlerin kurulmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.

“Endonezya, bölgesinde fiyat avantajları elde edecek algoritmalar oluşturmalı”

Al-Azhar Üniversitesinden Prof. Dr. Michael Goutama kısa sürede önemli bir mesafe kat edildiğini ve kurulan serbest ticaret bölgelerinin rekabetçi duruma gelebilmesi için Endonezya’nın kendi bölgesinde fiyat avantajları elde edecek şekilde algoritmalar oluşturması gerekliliğinin altını çizdi. Al-Azhar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asep Saefuddin ile Tanjungpinang’daki IPB Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anang Kurnia da, data analitik merkezin birden fazla yerde faaliyete geçeceğini ve bu merkezlerin faaliyet gösterecekleri binaların inşaatlarının yerlerinin tahsis edildiğini söyledi.

İş birliği çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi ve Endonezya heyetleri, kurulacak merkezlerin yerini görmek için Tanjungpinang’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi ve Bitan’daki serbest ticaret bölgesini gezdi.