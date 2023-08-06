Bahçeşehir Üniversitesi ve Netflix geleceğin senaristlerini yetiştiriyor

Türkiye ve dünyada şirketlerle yaptığı iş birlikleriyle öğrencilerini üniversite sıralarında sektöre hazırlayan ve bu sayede mezun olduklarında rakiplerinden bir adım önde olma avantajı sunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Netflix Grow Creative ekibiyle geleceğin senaristlerini keşfetmek amacıyla “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı” dersi başlattı.

Eğitim alanında dünya standartlarını takip eden Bahçeşehir Üniversitesi, dünyanın önde gelen dijital eğlence şirketlerinden olan Netflix ile örnek bir iş birliğine imza attı. Bu çerçevede üniversitede “Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı” dersi hayata geçirildi. Müfredatı Grow Creative birlikteliğiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki sinema ve televizyon lisans öğrencilerinin başvurusuna açık olan ders, uluslararası senaryo yazarlığı konusunda uzmanlaşmayı hedefleyen öğrencilere 14 hafta boyunca verildi. Dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu geliştirmeyi hedefleyen projeden yararlanan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Melisa Zeynep Avcı ve Ömer Korman Yazılı, aday öğrenciler için deneyimlerini paylaştı.

“Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersiyle hem birey hem yazar olarak geliştim”

Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi boyunca mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan BAU Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Melisa Zeynep Avcı, deneyimi hakkında şunları söyledi:

“Dersin açılacağını duyduğumda hemen başvurdum. Bu süreçte Netflix Türkiye ekibi ile tanışma ve ofislerine gidip onlara sunum yapma fırsatı buldum. Ulusal ve uluslararası büyük isimlerden workshop dersleri aldık. Bu dersler ve workshoplar sayesinde kendimi hem yazar olarak hem de birey olarak geliştirdim. Dersler boyunca karakterleri anlamayı, oluşturmayı ve hikayeyi belirlemeyi detaylıca anlattılar. Dersten sonra kendi mezuniyet filmimi en baştan yazdım. Derste öğrendiklerim ve tecrübelerim olmasaydı asla cesaret edemezdim.”

“Anlatacak çok hikayem var”

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence Bahçeşehir Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli faktör öğrencilerine sunduğu iş birlikleridir. Güçlü akademik kadrosu ve sektörün bu kadar içinde olması biz öğrencilerin iş hayatına erken atılmasını sağlıyor. Netflix havasını solumak, o kültüre girmek ve o workshopları almak dizi ve filmlere karşı bakış açınızı değiştiriyor. Kendimi bu sektörde başarılı bir yazar olarak görmek istiyorum. Anlatacak çok hikayem var. Yeni projeler içinde yer almak için sabırsızlanıyorum.”

“Gerçek bir iş dünyası simülasyonuna dahil olduk”

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Bölümü öğrencisi Ömer Korman Yazılı da Netflix projelerinde staj yapan öğrenciler arasında yer alıyor. Ders kapsamında oldukça nitelikli bir eğitim aldıklarını vurgulayan Yazılı, “Dersler boyunca anlatmak istediğim hikayeleri, en doğru ve en iyi şekilde nasıl üretebileceğimle ilgili nitelikli bir eğitim aldım. Bu süreçte hocalarımızdan öğrendiklerimiz dışında merak ettiğim soruları sorabileceğim özgür ve geliştirici bir ortam olması muhteşemdi. Bizi gerçek bir iş dünyası simülasyonuna dahil ettiler. Derslerden sonra Netflix’de sunum gerçekleştirdik. Bu sunumun ardından çok sevilen Pera Palas dizisinin 2. sezonunda yönetmen asistanlığı stajı yapıyorum. Bu ders okulumun bana sunduğu en önemli fırsatların başında geliyor. Bu denli iyi bir eğitim alıp, arkasından sinema ve gerçek yaşamı yakından deneyimlememiz ve ardından bizi aktif olarak projelere dahil etmeleri inanılmaz büyük bir şans oldu. Stajımı bitirdikten sonra yazdığım kısa filmin çekimlerine başlayacağım ve ardından bu kısa filmi Cannes Film Festivali’ne göndermeyi hedefliyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin Netflix projelerinde staj yaptıklarını görmek değerli”

Netflix Türkiye ile gerçekleştirilen iş birliğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuna Tetik, “Bu iş birliği çerçevesinde üniversitemizde verilmeye başlanan ’Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı’ dersi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nün yaptığı bu ortak çalışmalar doğrultusunda sektörün gelişen yapısına uygun bir şekilde özel olarak tasarladığı derse katılan öğrencilerin Netflix çatısı altında üretim yapmış uluslararası konuk eğitmenlerle bir araya gelerek projelerini geliştirmeleri özellikle iletişim eğitimi açısından oldukça değerlidir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, 14 haftalık eğitim dönemi boyunca geliştirdikleri projeleri Netflix Türkiye yöneticilerine sunarak, sektöre dair gerçek bir deneyim kazanmaktadır. Dersin kazanımları ve çıktılarının yanı sıra, ders çerçevesinde becerilerini geliştiren öğrencilerimizin Netflix projelerinde staj yaptıklarını görmek bölümümüz için değerli olduğu kadar öğrencilerimiz için de sektöre adım atmaları açısından önemlidir” dedi.

“Öğrenciler eğitim süreci boyunca sosyal becerilerini geliştiriyor”

Netflix Türkiye Grow Creative Müdürü Arya Su Altıoklar, üniversite ile yapılan iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye, kreatif sektör anlamında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Çok çalışkan, üretken sektöre sahibiz. Ancak sektörün başarısını gelecekte de arttırarak devam etmesi için yetenekli gençlerin keşfedilmeleri ve gerekli becerileri kazanarak sektöre güvenle adım atabilmeleri gerekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle başlattığımız Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı dersi bu noktada önemli bir boşluğu dolduruyor. Öğrenciler detaylı eğitim süreci boyunca hem kreatif ve sosyal becerilerini geliştiriyor hem de sektörde aktif olarak üretim yapan Netflix Türkiye ekibiyle ve Netflix çatısı altında üretim yapmış uluslararası konuk eğitmenlerle bir araya gelme imkanını yakalıyor. Bu deneyimlerden faydalanmanın sektöre adım attıklarında kendilerine faydalı olacağına, kendi kreatif seslerini bulup değerlendirmelerine destek olacağına inanıyoruz.”