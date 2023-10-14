Bahçeye dikilen meyve ve sebzelerin hasadı yapıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler personelleri özel bireyler ile bahçeye meyve sebze diktiler.

Özel bireyler ile bahçeye ekilen çeşitli meyve ve sebzelerin hasadı yapıldı. Ekim ayında yeni ürünler toplayıp diğer yeni ürünleri ise toprakla buluşturan özel bireylerin mutluluklarına Aile ve Sosyal Hizmetler personeli ortak oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler binasının bahçesine dikilen çeşitli ürünlerin hasadını yapan özel bireyler mutlu anlarını fotoğraf karesiyle taçlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetlere ait sosyal medya hesabında ise "Ekim ayı dikim ayı. Güzel şeyler dikin özellikle kalbinize. Bahçemizde hasat bugün bitti. Meleklerimizin sevgisiyle büyüyecek yeni ürünlerimiz dikildi. Bir sonraki hasada bekleriz’’ sözleriyle paylaşım yaptı.