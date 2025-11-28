Bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne’de düzenlenen bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kapalı devre yasa dışı bahis siteleri kuran ve banka hesaplarında işlem hacmi 899 milyon lirayı bulan şahıslara yönelik Edirne merkezli, Hatay ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Edirne’de 11, Hatay’da 1 ve Şanlıurfa’da 1 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.