Bahis skandalı Edirnespor'a da sıçradı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Edirnespor'dan da bazı futbolcuların disipline sevk edildiği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Edirnespor Futbol Takımı’ndan Can Alp Fidanoğlu, Ahmet Yağız Gençtürk, Görkem Can Güner, Sezer Kahraman, Furkan Kara, Deniz Kodal, Ahmet Efe Şimşek, Ömer Faruk Yaylacı ve Efe Yüceer hakkında işlem başlatıldı.
Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereğince 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.