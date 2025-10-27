Bahis tartışmalarına Kocaelispor da dahil oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 profesyonel hakemin bahis hesabının olduğunu ve 152’sinin aktif olarak kullandığını açıklamasının ardından Süper Lig ekibi Kocaelispor’dan da açıklama geldi. Körfez ekibi, "Emeklerimizin hiçe sayılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Açıklamanın ardından kulüplerden art arda açıklamalar yapıldı. Süper Lig ekibi Kocaelispor da konuyla alakalı olarak açıklama yayınladı. Emeklerin, alın terinin, duyguların heba edilmesini kesinlikle kabul etmediğini belirten Kocaelispor federasyonun attığı adımın da yerinde olduğunu ifade etti.

"Skandal haberleri şaşkınlık içinde öğrendik"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği, bazı hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve bu hesaplardan aktif olarak bahis oynadıkları şeklindeki skandal haberleri büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içerisinde öğrendik. Bizler Kocaelispor Kulübü olarak 16 yıl sonra büyük emekler ve uğraşlar sonucu yükseldiğimiz Trendyol Süper Lig’de emeklerimizin hiçe sayılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.

"Kesin bir dille kabul etmiyoruz"

Sahada dökülen her bir damla terin, verilen emeklerin, koşulsuz şartsız yanımızda olan taraftarımızın üzüntüsünün, sabrının hiçe sayılmasını ve heba dilmesini kesin bir dille kabul etmiyoruz. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu bu incelemenin futbolcumuz adına çok önemli ve yerinde olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple ülke futbolunun kanayan yarası olan bu problemin en kısa zamanda çözüleceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.