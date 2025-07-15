Bahri Tanrıkulu: 'Tüm madalyalara talibiz. Başarmak için çok çalışmalıyız'

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve Başkanvekili İbrahim Özbay, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF)’ne katılacak Taekwondo Milli Takımı’nı ziyaret etti. Turnuvada tüm madalyalara talip olacaklarını vurgulayan Başkan Tanrıkulu, "Başarmak için çok çalışmalıyız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sporcuları yalnız bırakmayan Başkan Bahri Tanrıkulu, taekwondo branşının EYOF’a ilk kez katılacağını belirterek tüm madalyalara talip olduklarını söyledi.

Milli sporcularla bir araya gelen Tanrıkulu, sporculara hitaben şunları söyledi:

"EYOF’a taekwondo branşı olarak ilk kez katılıyoruz. Tüm madalyalara talibiz. Başarmak için çok çalışmalıyız. Hedefe odaklanarak başarıyı yakalayacağız. Her zaman daha fazlasını isteyeceğiz. Genç Milli Takım benim için çok değerli. 2028’de aranızdan olimpiyatlara gideceğinize inanıyorum. Sizde bu arzuyu görüyorum. Abilerinizi ve ablalarınızı zorlayarak iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. EYOF’ta başarılı olacağınıza inanıyor, güveniyorum."

Ziyarette sporculara moral veren Tanrıkulu ve Özbay, teknik ekipten hazırlık süreci hakkında bilgi aldı ve sporculara başarılar diledi.