BAİBÜ deprem bölgesinde hasar tespit çalışması yapıyor
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.
Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Bülent Baloğlu ve 4 kişilik ekibi deprem bölgesine gitti. BAİBÜ’den giden 4 kişilik ekip, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılıyor.