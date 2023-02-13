BAİBÜ deprem bölgesinde hasar tespit çalışması yapıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

BAİBÜ deprem bölgesinde hasar tespit çalışması yapıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde yapılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Bülent Baloğlu ve 4 kişilik ekibi deprem bölgesine gitti. BAİBÜ’den giden 4 kişilik ekip, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılıyor.