Baja Resital Bursa'da start alacak

Toplamda 4 yarıştan oluşan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan Baja Resital, Bursa Alternatif Sporlar Spor Kulübü (BASK) tarafından 29, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Bursa’da organize edilecek.

Bursa’da 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 16.00’da Sur Yapı Marka AVM önünden verilecek seremonik start ile başlayacak yarışa, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcunun katılımı bekleniyor. Sporseverler, Türkiye’nin tekstil ve otomobil sanayisinin kalbi ve turizm açısından ender bir güzelliğe sahip Bursa şehrinin çok eski yıllara dayanan otomobil sporları tecrübesiyle, son yılların gözde otomobil sporları branşı bajanın buluştuğu Baja Resital organizasyonunda, seyir zevki ve yüksek heyecan dozunun zirve gördüğü bir mücadele izleme şansı bulacaklar.

Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı Baja Resital’de yarışçılar 120 ile bin rakım arasında değişen yükseklilerde geçen zorlu, 220 kilometresi özel etap olan, toplamda 3 gün içerisinde 470 kilometre sürecek bu zorlu yarış, 29 Eylül saat 16.30’da Bursa’nın doğa harikası bir noktası olan Dağyenice göleti bölgesinden start alacak. BASK seyirci etabını takiben, 30 Eylül cumartesi günü Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç bölgesinden start alarak doğa harikası bir yarış rotasında sürecek olan Maceraist etabının iki kere geçilmesi sonrasında, 1 Ekim pazar günü Karapınar bölgesinden start alan alan yarış BAV-ISUZU özel etabının geçilmesiyle devam edecek ve Bursa Aloft Hotel önünde sonlanacak. Yarış severler cumartesi ve pazar günü Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç Mahallesinde kurulacak olan seyirci alanından yarışı izleyebilecek. Yarışmanın servis alanı Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Meydanı’nda tüm Bursalıların ziyaretine açık olacak. Organizasyon 1 Ekim Pazar günü saat 16.45’de Aloft Bursa Hotel önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak.