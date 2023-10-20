Baja Troia Türkiye yarışlarında 2 araç takla attı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye'nin Helen 1 etabında iki araç takla attı.

Baja Troia Türkiye yarışlarında 2 araç takla attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası’nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye’nin Helen 1 etabında iki araç takla attı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Avrupa Cross-Country Baja Kupası’nın beşinci ve son ayağı olan Baja Troia Türkiye’nin Helen 1 etabı yarışlarında iki araç takla attı. Baja Troia yarışının bugünkü Helen 1 etabında 626 numaralı araç ile yarışa katılan Pilot Atilla Baybara ve Co-Pilot Cüneyt Göktürk’ün araçları takla attı. Durumları iyi olduğu öğrenilen yarışçılar, takla attıktan sonra yarışa devam ederek, servis alanına ulaştılar.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Pilot Andreetto Flippo ve Co-Pilot Francesco Proietti ile yarışan 621 numaralı araç da Helen etabında takla attı. Co-Pilot Francesco Proietti mide bulantısı şikayeti ile sağlık ekipleriyle görüşürken, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.