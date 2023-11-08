BAK-Kadıköy'ün yeni üyesi Coco

Kadıköy Belediyesi, Kentsel Arama Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy’ün yeni arama kurtarma köpeği Coco, AFAD tarafından düzenlenen “AFAD Köpekli Arama Timleri Görev Yeterlilik Sınavı”nı başarıyla geçerek sertifikasını aldı.

Ekibin yeni üyesi Coco

Koku ve seste algılama yetenekleri sayesinde enkazlarda derine ulaşarak arama kurtarma ekiplerine zamandan tasarruf sağlayan köpekler, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. AFAD’ın eğitim sürecini tamamlayarak “AFAD Köpekli Arama Timleri Görev Yeterlilik Sınavı”nı başarıyla geçen Coco da BAK Kadıköy’ün yeni üyesi oldu. Bu sertifikayla Coco, BAK Kadıköy’ün muhtemel afet durumlarında hızlı organize olup, acil müdahale etme donanımına sahip eğitimli ekibin arama çalışmalarında görev alacak. 2022 yılında AFAD tarafından yeterlilik sınavlarını geçerek BAK-Kadıköy ekibine katılan ilk arama kurtarma köpeği ise Lena’ydı. Kahramanmaraş merkezli depremde görev alan Lena, enkaz altında kalan depremzedelerin yerlerini tespit ederek, BAK Kadıköy ekibinin çalışmalarını hızlandırdı. Lena’nın başarısından sonra BAK Kadıköy, ekibini genişletmeye karar vermişti.

BAK-Kadıköy üyesi Jasmine Yasemin Farr, Coco’nun ekibe dahil olmasıyla ilgili “Coco benim hayatıma 4 aylıkken girdi. Bu iş için seçtiğim bir köpek değil aslında. Ev köpeği olarak benimle beraber yaşıyordu. 1,5 yaşından sonra eğitimlere başladık. Şu an 3 yaşında. Yani yaklaşık 1,5 senedir itaat eğitimi olsun, arazi eğitimi olsun son 6 aydır enkaz eğitimleri üzerine yoğunlaşarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadıköy Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın ne kadar başarılı ve iyi olduğunu bildiğim için köpeğimle bu ekipte yer almak istedim. 6 aydır beraberiz. AFAD’ın senede bir kere düzenlediği görev yeterlilik sınavlarında başarı elde ettik Coco’yla. Enkaz araması üzerine. Bu sayede operasyonel olma şansını elde ettik. Aldığımız bu belgeyle Türkiye’de gerçekleşen herhangi bir afette görev alma kabiliyetine sahip olduk” dedi.

“Ağır seviye akreditasyonun da tüm kriterlerini yerine getirmiş olduk”

Coco’nun ekibe dâhil olmasıyla birlikte ağır seviye kriterlerinin tamamlandığını söyleyen BAK-Kadıköy ekibinin üyesi olan ve Lena’nın eğitimcisi Cenk Tankal ise “Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı olarak şu anda orta seviye kentsel arama kurtarma akreditasyonuna sahibiz. Artık ağır seviye akreditasyonun da tüm kriterlerini yerine getirmiş olduk. İki köpek kriterimiz vardı en son tamamlamamız gereken. Bundan sonraki çalışmalarımız hem köpek sayımızı arttırmak hem de ekibimizin gelişmesi adına önemli adımlar atmak olacaktır” dedi.