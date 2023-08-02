Bakambu, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Bakambu, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Galatasaray’ın yeni transferi Cedric Bakambu, Zalgiris karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius’a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasına yedeklerde başlayan Demokratik Kongolu futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.