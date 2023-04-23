Bakan Akar: 'Otobüsün ön tarafına PKK'lılar binmiş, YPG'liler binmiş, ortasında HDP var'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha önce bizimle yürüyen, bizimle beraber, bizim gibi düşünenler vardı fakat onlar şimdi başka yerlere gittiler. Teröristler, elebaşları bir şekilde bir partiyi motive ediyor, yönlendiriyor. Onlara etki ediyor, onlara dediklerini yaptırıyor. O parti de ittifakı etkiliyor. Onların başına gidiyor. Otobüsün ön tarafına PKK’lılar binmiş, YPG’liler binmiş. Ortasında HDP var. Arkasında Millet İttifakı var. Hepsi aynı otobüste" dedi.

Sakarya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalışırken, kendilerine engel olmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Ülkemizin geleceğine, bekasına, güvenliğine birtakım tedbirler koyuyorlar. Bunların başında PKK geliyor. Mehmetçiğin karşısında PKK duramıyor. Kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kim desteklerse desteklesin dün de bugün de gömeceğiz. Evelallah" dedi.

"Bunlar, terörist elebaşını tahliye edecekler"

85 milyon vatandaşı terörden kurtarmakta kararlı olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Kimse engelleyemeyecek. Onlara ister helikopter, silah, mühimmat versinler, bunların hiçbirinin kıymeti harbiyesi yok. Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Bunu Allah’ın izniyle sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bitireceğiz. Bunda kararlıyız. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. Durmak yok ancak bu 14 Mayıs önemli. 14 Mayıs’ta zihniyet meselesi var. Bazıları bizim şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin emeğiyle aldığımız kazanımlardan vazgeçmek istiyorlar. Müsaade edecek miyiz? Bu önemli. Bunlar terörist elebaşını tahliye edecekler. Bunlar teröristlere cesaret verecekler. Silahlı Kuvvetleri Irak’tan çekmek istiyorlar, Suriye’den çekmek istiyorlar. Her şey başa dönecek. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Allah’ın izniyle arkadaşlarım 14 Mayıs’ta da yapılması gereken ne varsa bunu milletimiz yapacak. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Otobüsün ön tarafına PKK’lılar, YPG’liler binmiş"

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, savunma sanayi konusunda, Mehmetçiğin elini güçlendirmek için gece gündüz demeden savunma sanayi çalışıyor. Biraz önce biz TCG Anadolu seyri yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızı selamladık. Milletimiz için gurur, büyük bir heyecan kaynağıydı. Arkadaşlar, Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza güvenin. Mehmetçik gerekeni yapıyor. Sağ olun, var olun. Daha önce bizimle beraber yürüyen, bizimle beraber, bizim gibi düşünenler vardı fakat onlar şimdi başka yerlere gittiler. Teröristler, teröristlerin elebaşları bir şekilde bir partiyi motive ediyor, yönlendiriyor, onlara etki ediyor, onlara dediklerini yaptırıyor. O parti de ittifakı etkiliyor. Onların başına gidiyor. Otobüsün ön tarafına PKK’lılar binmiş, YPG’liler binmiş. Ortasında HDP var. Arkasında Millet İttifakı var. Hepsi aynı otobüste. Daha önce bizimle beraber yürüyen, bizim gibi düşünen, bizim gibi anlayış içinde olanların gittikleri yerlere bakın. Bir koltuk için değer mi? Ve maalesef bunlar bu yolda gidiyorlar."

"Şu anda 21 şehir hastanesine sahibiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Sakaryalı kardeşlerim, neden Cumhurbaşkanını bir kez daha seçmeliyiz? Bu konunun cevabını sadece sağlık alanına bakarak da cevap verebiliriz. İnsanlığın kabusu olan bir salgın dönemi yaşadık. Bu salgında dünya sağlık sistemleri çöktü. Türkiye salgına karşı başarılı bir sınav verdi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın, ’En büyük hayalim’ dediği şehir hastaneleri olmasaydı, bizde çaresiz kalacaktık. Herhangi bir vatandaşımız için şehir hastanesi ne anlama geliyor? Şehir hastanesi bir hastayı ikinci bir hastaneye muhtaç etmeyecek hastane demek. Tedavisi için neye ihtiyaç varsa en gelişmiş cihazından, en ileri uzmanına kadar hepsi orada. Aynı zamanda, eğitim ve araştırma hastaneleri de olan şehir hastanelerinin imkanlarına çok az tıp fakültesi hastanesi sahip. Biliyor musunuz? Bu şehir hastaneleri yapılırken bazıları ’israf’ diye ısrarla karşı çıktılar. Şuanda 21 şehir hastanesine sahibiz. Milletimizin hizmetine sunacağımız 14 şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Şehrinizin gururu olacak Sakarya Şehir Hastanemiz bunlardan biri. Gelecek yıl neredeyse 30 büyükşehrimizin her biri şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Biz memleketi sağlık ve sıhhat yolu yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.