Bakan Akar: 'Yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız. Bu hesabı soruyor ve yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valiliğince bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Konuşmasına şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu gururu ifade ederek başlayan Bakan Akar, şehitlik ve gazilik unvanlarının önemine vurgu yaptı. Şehitleri ve gazileri vatanı, bayrağı için milletinin rahatı ve huzuru uğruna canını ortaya koyan kahramanlar olarak nitelendiren Akar, “Kahramanlarımızın yakınları bizler için çok önemlidir. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin yaptığı fedakarlık karşısında ne yapsak azdır. Hakkınızı ödeyemeyiz” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin ve milletinin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

“En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta azimli ve karalıyız. İnşallah bunu da başaracağız. Milli ve manevi değerlerimize dayanarak, sizlerin sevgisi ve duasından aldığımız ilhamla terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Mücadelemiz artan şiddet ve tempoda büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısındaki en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

“Şehitlerimizi, gazilerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Bu cennet vatanımızda bugün hayatımızı güven içinde sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmayacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize saygı konusunu gençlerimize devamlı hatırlatacağız. İnsanlar mazisini, tarihini unuttuğu zaman büyük felaketlerle karşılaşıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz bunların genç nesillere taşınması lazım. Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız. Bu hesabı soruyor ve yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor.”

Bakan Akar’a şehit ve gazi yakınları yoğun ilgi gösterirken, Akar’ın konuşması sırasında zaman zaman salondan “Seninle gurur duyuyoruz” sözleri duyuldu.