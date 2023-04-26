Bakan Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle desteklenen üstün yetenekli pilotlarımız ile Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü, semalarımız çok daha güvende olacaktır” dedi.

Bakan Akar, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu pilotlar başta olmak üzere tüm pilotların gününü kutladı. Pilotların yetenekleri, eğitimleri, disiplinleri ve üstün sorumluluk anlayışlarıyla TSK ve Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Akar, “Kahraman pilotlarımız, semalarımızın korunmasından terörle mücadele kapsamında icra edilen harekatlara, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasından gerek yurt içi, gerekse uluslararası insani yardım faaliyetlerinin icrasına kadar üstlendikleri tüm görev ve sorumlulukları büyük bir başarıyla yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kahraman pilotlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getireceklerine inancımız tamdır” diyen Akar, pilotlara emniyetli uçuşlar, hayırlı ve başarılı görevler dileyerek şunları kaydetti:

“Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle desteklenen üstün yetenekli pilotlarımız ile Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü, semalarımız çok daha güvende olacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm pilotlarımızı rahmet ve minnetle, gazi pilotlarımızı şükranla yad ediyorum.”