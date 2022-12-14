Bakan Akar, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi olarak atanan Angılı'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Kosova Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Sabri Tunç Angılı'yı kabul etti.

Bakan Akar, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi olarak atanan Angılı'yı kabul etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Sabri Tunç Angılı’yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Sabri Tunç Angılı’yı kabul etti” ifadeleri kullanıldı.