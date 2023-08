Bakan Bak: 'Alman, İngiliz mühendisi yapar diyen değil, 'ben yaparım' diyen Türk gençlerine ihtiyacımız var'

TAKİP ET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor yatırımlarımıza öncelik vermememizin en önemli sebebi gençleri uyuşturucudan uzak tutmak. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bu ülkenin geleceğinde ne kadar önemli rol oynayacağını, neler yapabileceğini görüyoruz. Her alanda güçlü bir gençlik geliyor. Ülkemizin büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için önemli bir insan kaynağı var. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. ’Alman mühendisi, İngiliz mühendisi yapar’ diyen değil, ’Ben yaparım’ diyen Türk gençlerine ihtiyacımız var" dedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi köylerini cazibe merkezi haline getiren Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Saadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan katıldı.

"Gençlik ve spor alanında ülkemiz son 21 yılda büyük devrimler yaptık"

Spor alanında Türkiye’nin büyük ivme kazandığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve spor alanında ülkemiz son 21 yılda büyük devrimler yaptık. Başta tesisleleşme olmak üzere Türk sporunun altyapısına devasa yatırımlar yapıldı. Bunların başında büyük stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzu, atletizm tesisi ve binlerce halı saha, basketbol sahasıyla tesislerimiz her yerde var. Türk sporu tesisi alt yapısı olarak çok ileride. Avrupa’nın en genç tesisleri, stadyumları Türkiye’de. Bana göre sporda büyük bir devrim gerçekleşiyor. Bu devrim sonucunda da sporcularımızın da madalyaları günden güne artıyor. AK Parti hükümetleri döneminde spor ve gençlik tesislerine yapılan inanılmaz yatırımlar var" dedi.

"Kocaelispor inşallah tekrar Süper Lig’e döner"

Kocaeli’nin sporun başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Bakan Bak, "Sporun her yönünde gelişen bir Kocaeli var. Kocaelispor’a da başarılar diliyoruz. Tekrar birinci ligdeler. Sezona iyi başlayamadılar ama sonradan toparladılar. Son hafta kazandılar. Yolları açık olsun. İnşallah lig sonunda tekrar Süper Lig’e döner. Çünkü Kocaeli bunu hak ediyor. Kocaeli’nin seyircisi bunu hak ediyor" diye konuştu.

"Alman mühendisi, İngiliz mühendisi yapar’ diyen değil, ’Ben yaparım’ diyen Türk gençlerine ihtiyacımız var"

Gençlere yatırım yapmalarının en önemli sebebini ifade eden Bakan Bak, "Uyuşturucudan uzak bir gençlik istiyoruz. Spor tesisleri gençlere yönelik bu aktiviteler, kamplar gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Bizim zaten anayasal görevlerimizden bir tanesi de bu. Gençliği bu tip şeylerden korumak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim 460 tane de gençlik merkezimiz var. Bakanlığımız gençlerin, sporcularımızın emrinde. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz ülke olarak gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bu ülkenin geleceğinde ne kadar önemli rol oynayacağını, neler yapabileceğini görüyoruz. Her alanda güçlü bir gençlik geliyor. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için önemli bir insan kaynağı var. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. ’Alman mühendisi, İngiliz mühendisi yapar’ diyen değil, ’Ben yaparım’ diyen Türk gençlerine ihtiyacımız var. Ülkesini seven ülkesi için çalışan, ülkesini seven için koşan gençlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Sporun en çok konuşulduğu kentlerin başında Kocaeli geliyor"

Kocaeli’nin spor kenti olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hem gençlik hizmetleri alanında hem de spor alanında kentimiz çok sayıda tesis kazandı. Hem lisanlı sporcuların hem de hem de organizasyon sayısında inanılmaz artış var. Artık çevre illerden gelenler Kocaeli için ‘Sporun başkenti’ demeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve TÜİK tarafından tutulmuş bir istatistiğe göre sporun en çok konuşulduğu kentlerin başında Kocaeli geliyor. Kocaeli insanı spora sevdalı. Spora çok emek veriyor. Sporcu sayısı itibariyle de Kocaeli’de gerçekten çok ciddi bir ivme var. Yapılanlarla bugüne kadar çok ciddi anlamda sporda da büyük bir ivme kazandık. Bu tesis benzer birçok tesis gibi şehrimizi spor yaşamına ciddi katkı sağlayacak ama sadece spor yaşamına değil sivil toplum kuruluşlarının yaşamına da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"41 projemizin yüzde 96’sını tamamladık"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "196 kilometrekare olan Derince’mizin 17 tane mahallesi var. Bunların 7 tanesi köy olarak geçiyor. Ancak biliyorsunuz büyükşehir olduğumuz için mahalle ismini aldı. Biz 17 mahallemizi hiç ayırmadan 41 projemizin yüzde 96’sını tamamladık ve üzerine 29 ek proje yaptık. O ek projelerden bir tanesi de bunlar. Şimdi de 17 tane yeni projemiz var. Onları da hayata geçirmek için projelendiriyoruz. Bu bölgede Doğa Park Projesi olarak 22 dönümlük çamlık alanımız var. Burada daha önce izci kampı olarak yapılmış fakat kullanılmadığı için izbe durumdaydı. Biz de burayı ayağa kaldırdık ve 24 odalı bir misafirhanesi olan lokantası, çay bahçesi ve spor sahası olan çok güzel bir tesis haline getirdik. Bunun yanında iki kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu da var. Hemen karşı tarafta 10 taşev ve 20 tane de karavan var. Burada çok güzel tesis oluşturduk. Bu tesisler burada istihdamı ortaya koyuyor. Daha önce bu gençler şehre iniyorlardı. Niçin iniyorsunuz diye sorduğumda sigortalı çalışma gittiklerini söylüyorlardı. Ben de sigortalı çalışmayı ayaklarına getirdim" diye konuştu.

"Hızlı şekilde tarım arazilerimiz betonlaşıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım"

Vatandaşlar için çalışmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan Aygün, "Tesislerimizin giriş kısmında bölgemizin ekonomik değeri olan hayvancılıkta süt üretimi, mısır kurutma tesisi ve aspir yağı tesisinde oluşturarak faaliyete geçirdik. Ülke yalnız sanayiden kalkınmıyor. Tarımın önemli bir faktör olduğunu burada pandemide gördük. Pandemide bütün yerleri kapattık ama iki tane yeri kapatamadık. Birincisi fırın, ikincisi market. O fırın ve marketler bu topraklardan doluyor. Dolayısıyla bu toprakları korumak bizim işimiz. Biz de buradaki taş yapılaşmayı önlemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hızlı şekilde tarım arazilerimiz betonlaşıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.