Bakan Bak 'Bu yaz tesislerimizde 4 milyon gencimizle bir araya geldik'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada yaz mevsiminde yaklaşık 4 milyon gençle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye’nin dört bir yanındaki tesislerimizde spor yapan gençlerimize paylaşmayı, arkadaş olmayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve iyi bir birey olmayı öğrettik. Kış spor okullarımız da olacak. Tüm salonlarımız, havuzlarımız açık kalacak. Sizleri bekliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul’daki GSB Yaz Spor Okulları’nın kapanış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Bak, Türkiye’nin dört bir yanında tesisler inşa ettiklerini belirterek, "Tesislerimizde spor yapan gençlerimize paylaşmayı, arkadaş olmayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve iyi bir birey olmayı öğrettik. Bundan sonra da öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanında müthiş tesislere sahibiz. Türkiye, Avrupa’nın en genç spor tesis yapısına sahip ülkesi konumunda. Bu süreçte bizlere öncülük eden, sporun içinden gelen çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Amaçlarımızdan biri de sporu tabana yaymak, tüm gençlerimizin en az 2 branşta spor yapmasını sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, ekran alışkanlığından uzak tutmak" dedi.

"Çocuklarınızla konuşun sohbet edin"

Anne, babalara seslenen Bakan Bak, "Çocuklarınızı spor salonlarına, tesislere, yüzme havuzlarına getirin. Onlarla konuşun, sohbet edin. Çünkü onların sizlerle konuşmaya ihtiyacı var. Artık evde, aileler birbiriyle mesajlaşmaya başladı. Bir odadan diğer odaya mesaj gönderiyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Aileler olarak çocuklarla, gençlerle konuşmak, onları dinlemek gerek. Çocuklarınızı spora yönlendirin, ellerinden tutup tesislere getirin, spor yapmalarını sağlayın. Paylaşmayı, arkadaşlığı, takım oyununu öğretin, yeteneklerini keşfedin" diye konuştu.

GSB yaz spor okullarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Bak, şunları söyledi:

"Bu yaz, Türkiye çapında yaklaşık 4 milyon gencimizle bir araya geldik. ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle bugüne kadar 8 milyon kişiye yüzme öğrettik. Yetenek taramasıyla okullarda, çocukları uygun oldukları branşlara yönlendiriyoruz. Her zaman hareket etmek zorundayız. Hareket etmezsek başta obezite olmak üzere çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için aileler çocuklarını spor okullarına getirmeli. Bu sadece bir ara verme. Kış spor okullarımız da olacak. Tüm salonlarımız, havuzlarımız açık kalacak. Sizleri bekliyoruz"

Bakan Bak top sektirdi, penaltı attı

GSB Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni öncesinde salon dışında kurulan oyun alanlarında çocuklarla ilgilenen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, top sektirdi, penaltı attı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu da "Be Active" (Aktif ol) mottosuyla programda yer aldı. Tören, smaç, halk oyunları, wushu, geleneksel okçuluk ve break dans gösterileriyle sona erdi.