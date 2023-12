Bakan Bak: 'Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken sessiz kalınmaz'

TAKİP ET

Ümraniye Belediyesi tarafından üç ay önce hizmete açılan ve 350 kişinin eğitim gördüğü Engelsiz Spor Merkezi’nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda Ümraniye Müzik Akademisi Engelliler Korosu sahne aldı. Yeni kurulan Ümraniye Belediyesi Down Futsal Takımı ile TOSSFED Türkiye Down Futsal Milli Takımı da katılımcılara futbol heyecanı yaşattı.

“İstanbul’da engellilere kapıları kapatmayan, kapıları açan bir başkan istiyoruz”

Bakan Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, ”Ülkemizde yüzde 7 oranında engelli vatandaşımız var. Daha önceleri engellilerimizi odasında saklıyorduk ama Cumhurbaşkanımızın çıkarttığı yasayla beraber engelli vatandaşlarımız topluma karıştı. Spor tesislerimiz engelli vatandaşlarımız için açık. Federasyonlarımız da onlar için kamplar düzenliyor. Onların başarıları bizleri gururlandırıyor. Gazze için yapılan gösteriler bizleri gerçekten gururlandırdı. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Gazze’ye özgürlük diyoruz. Cumhurbaşkanımız Gazze’deki katliamın engellenmesi için çaba gösteriyor. İstanbul’da engellilere kapıları kapatmayan, kapıları açan bir başkan istiyoruz” dedi.

“Ümraniye’de engel yok”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, “Hizmetten hiçbir zaman geri durmadık. Asıl engelin zihinlerde olduğuna inandık. Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmak ve her kesimin ihtiyaçlarına çözüm üretmek çabasında olduk. Onlara her alanda yer açmalıyız. Engellerimiz için hayatı kolaylaştırmayı kendimize hep misyon edindik. Ümraniye’de engel yok diyoruz” dedi.