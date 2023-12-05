Bakan Bak: 'Deprem bölgesinde 33 milyon sıcak yemek, 3 milyon 300 bine yakın kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirildi'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gönüllüler Günü’nde düzenlenen programda, "Deprem bölgesinde AFAD’la beraber koordine ederek, vatandaşlarımızın giriş çıkışlarına bakıldığı zaman yaklaşık 800 bin kişi yurtlarımızda misafir oldu. Yaklaşık 33 milyon sıcak yemek, 3 milyon 300 bine yakın kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle program düzenlendi. Etkinlikte gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösterimi yapılan organizasyonda daha sonra TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci Fulya Öztürk, şef Türev Uludağ ve engelli milli sporcu Hamza Doğan’ın konuşmacı olduğu "Deprem Temalı Gönüllülük Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, program için bir mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, mesajında, "Asrın felaketi" adını verilen afet döneminde, en büyük tesellinin, ‘asrın dayanışması’nın yaşanması olduğunu belirterek, "Bütün deneyimleriyle, devletimizin ve milletimizin yanında duran, şehirlerimiz harabeye dönerken, gönül mabetleri yıkılmasın diye tek yürek olan siz yüce gönüllülerimiz, mazlum ve mahzun kalplerde taht kurdunuz" ifadelerine yer verdi.

Gönüllülere emek ve yardımları için teşekkür eden Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güzel ve fedakar ülkemizin en büyük yeraltı zenginliği, bize dayanışma ruhunu miras bırakmış atalarımız olduğu gibi, en büyük yerüstü zenginliğimiz de sizlerin şahsınızda vücut bulan kahramanlarımızdır. Sayenizde, milletimiz için bir erdem olmanın ötesinde, karakter özelliği olan yardımseverliğin, geçmişte olduğu gibi bugün de bizim topraklarımızdan dünyaya yayılmasıyla iftihar ediyoruz. Kurduğunuz gönül köprüleri, insanın insana şifa olduğunu gösteriyor. Bizler el ele, gönül gönüle verdikçe, birbirimizin derdine derman buldukça, ne dünyada, ne bölgemizde, ne de ülkemizde aşamayacağımız hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyorum."

Bak: "Herkese dokunmaya çalıştık"

Gençlerin, afetlerde ve zor günlerde iyilik için gönüllülük hareketinde yer aldıklarını dile getiren Bakan Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremde kendisinin de sahada olduğunu vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı orada gerçekten ifade edildiği gibi çok önemli bir rol oynadı. Güçlü bir ekip oluşturdular ve güçlü bir sinerji verdiler. Sahada önce Bakanlığımızın yurtları kullanıldı. Spor tesisleri, yüzme havuzları hepsi ayakta kaldı. Ayakta kaldığı için de her biri birer lojistik merkezi pozisyonuna girdi. Bir gıda deposu, genel eşyaların depolandığı yer oldu. Yeri geldi yatakhane de oldu" dedi.

Bu kadar büyük bir afetten hiçbir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağını aktaran Bak, "İnanılmaz bir süreç yaşandı. Depremden sonra ben de pek çok etkinlikte de yer aldım. Yaraları ne kadar hızlı sarabildiğimizi gördüm. Herkese dokunmaya çalıştık" dedi.

Spor aktiviteleriyle çocukları yaşadığı travmalardan kurtarmaya çalıştıklarını dikkati çeken Bak, "İnanılmaz bir destek var. Hala sahadayız. Sahada olmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın personelini, koca yürekli gönüllülerimizi ve Damla Hareketi’nin üyelerini çok tebrik ediyorum" diye konuştu.

GSB yurtlarının kapılarını depremzedelere açtıklarını dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde AFAD’la beraber koordine ederek, vatandaşlarımızın giriş çıkışlarına bakıldığı zaman yaklaşık 800 bin kişi yurtlarımızda misafir oldu. Yaklaşık 33 milyon sıcak yemek, 3 milyon 300 bine yakın kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki 143 tesisimizde vatandaşlarımızı misafir ettik. Bakanlığımız tarafından 380 bin kişiye psikososyal destek sağlandı."

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise sağlık sorunları sebebiyle programa katılamadığını belirterek gönderdiği video mesajda, destekleri için herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.