Bakan Bak: 'Ekim ayı itibariyle 'GönüllüyüzBİZ' platformundan gönüllü sayısı 494 bin 797'ye ulaştı'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ekim ayı itibariyle ‘GönüllüyüzBİZ’ platformundan gönüllü sayısı 494 bin 797’ye, gönüllü arayan kurum sayısı 3 bin 540’a ve verilen ilan sayısı da 42 bin 752’ye ulaştı" dedi.

Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı Lansman Programı Ankara’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlendi. Programa Bakan Bak, akademisyenler, öğretmenler, spor hocaları, öğrenciler ve sporcular katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, gün özelinde hazırlanan videonun seyredilmesinin ardından açılış konuşmaları ile başladı.

Türkiye için gece gündüz canla başla çalıştıklarını belirten Bak, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde hareket ediyor, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları her anda ilk elimiz uzatıyoruz. Ülkemizde gönüllülük bilincinin geliştirilmesi veya yakınlaştırılması amacıyla 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitelerde gönüllülük çalışmaları dersleri vermeye başladı. Bugün itibariyle 166 üniversitede 406 bini aşkın öğrencimiz bu dersi alarak gönüllülüğü sadece bir kavram değil toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Bu tablo gençlerimizin toplumsal sorumluluk bilincinin ve dayanışma duygusunun her geçen gün güçlendiğini açıkça gösteriyor. Gönüllülük faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak amacıyla bir çalıştay düzenledik ve bu çalıştayın sonucunda gönüllülük çalışmaları, dersi planı ve uygulama kılavuzu hazırladık. Bu kılavuzla dersin içeriğini üniversitelerde ortak bir standartla yürütülmesi gerekiyor. Gönüllülük eğitiminde kalite birliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin bu süreçte daha aktif katılımını hedefliyoruz. Dersi ders diye görmeyeceğiz. Artık o uygulamada çok daha etkili bir şekilde üniversitedeki gençlerimizle birlikte yapacağız" diye konuştu.

‘GönüllüyüzBİZ’ platformuna dair konuşan Bakan Bak, "Ekim ayı itibariyle ‘GönüllüyüzBİZ’ platformunda gönüllü sayısı 494 bin 797’ye, gönüllü arayan kurum sayısı 3 bin 540’a ve verilen ilan sayısı da 42 bin 752’ye ulaştı. İstanbul’da bin 500’e aşkın gönüllü gencimizin katıldığı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Programı’nda da Gönüllülük İyi Niyet Beyan’ını imzaladık. Bu beyan gençleri toplumsal sorumluluk üstlenmeye, dayanışma içinde hareket etmeye ve gönüllülüğü hayatın her alanında bir yaşam biçimi haline getirmeye davet ediyor. Mutlaka giriş yapalım. Arkadaşlarımıza da söyleyelim. Yine Damla Gönüllük Hareketiyle yaşlı ziyaretlerinden çevre temizliğine, fidan dikiminden kütüphane kurulumuna kadar pek çok alanda faaliyetler yürütüyoruz. 81 ilimizde bugüne kadar 7 bin 562 gönüllü gencimizin katılımı ve katkısıyla 219 programı tamamladık. Gençlik merkezlerine veya bir programa gidiyoruz. Gönüllü gençler var. Yelekleri giyiyorlar. Kimisi lise, kimisi üniversite öğrencisi. Müthiş bir enerji veriyor. Ben onları görünce çok mutlu oluyorum gerçekten" şeklinde konuştu.

