Bakan Bak: 'Kötü alışkanlıklarla mücadelede en önemli rolü spor aktiviteleri alıyor'

Sultangazi’de çocukların boş vakitlerinde verimli zaman geçirmesi, sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla açılan Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Kötü alışkanlıklarla, madde kullanımıyla mücadelede en önemli rolü spor aktiviteleri alıyor” dedi.

Çocukları farklı spor dallarıyla buluşturarak keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Sultangazi Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni, birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı. Okçuluk, tekvando, tenis, karate, kick boks gibi branşlarda eğitim alan ve eğitimleri sonucu ödül alan öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından öğrenciler sertifikalarını aldı.

Ailelere çocuklarını sporla tanıştırarak ve konuşarak bağımlıkla mücadele etmesini tavsiye eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Hazır yeni gelmişken ben ailelere iki önemli şey söylemek istiyorum. Bu çok önemli, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadeledir. Kötü alışkanlıklarla, madde kullanımıyla, içkiyle bu gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede en önemli rolü spor ve spor aktiviteleri alıyor. Dolayısıyla tekrar söylüyorum ailelere, çocuklarınızla mutlaka konuşun. Çocuklarınızın çevresine dikkat edin. Çocuklarınızı spor salonlarına alıp getirin. Yüzme havuzlarına alıp getirin. Futbol sahalarına alıp getirin. Onları sporla ve teknolojiyle buluşturun, yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Ama bizim en büyük sorunumuz bu bağımlılıkla mücadele. Şimdi aileler evde birbirleriyle mesajlaşıyorlar. Bir odadan bir odaya mesaj atıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Ailelere söylüyorum, çocuklarınızla mutlaka konuşun. Onları dinleyin, onların taleplerini dinleyin. Her gün 10 dakika, 15 dakika onlara zaman ayırın. Çünkü siz dinlemezseniz başkaları dinliyor. Başkaları başka yere yönlendiriyor. Dolayısıyla ailelerden ricamız çocuklarınızı dinleyin ve kesinlikle bağımlılıkla mücadelede görev sizden başlıyor, bize doğru geliyor. Çocuklarınızı mutlaka sporla tanıştırın, spora götürün. Bütün tesisler açık. Başkan da ifade etti. Bakın 10 bin tane çocuk geldi bu yaz, spor okullarında yer aldı“ dedi.

Sultangazi’nin 550 bin nüfusu içerisinde ciddi bir genç nüfusa sahip olduğunu ve Yaz Spor Okulları’na 10 bin öğrencinin başvurduğunu ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, “Sultangazi genç nüfusa sahip bir ilçe. Sultangazi’de yaklaşık 130 bin ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan çocuklarımız var. Üniversiteyle kattığımızda yaklaşık olarak 160 bin gencin olduğu, 30 yaş altında da yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. 550 bin nüfusumuz içerisinde ciddi bir genç nüfusa sahip ilçeyiz. Dolayısıyla bu ülkede sportif aktivitelerinin, kültürel aktivitelerin, sosyal faaliyetlerin ve buna bağlı olan bu alanda olan kültürel faaliyetlerin çok yoğun olması gereken bir ilçe. Biz de bu çerçeve içerisinde bu alanda çok yoğun faaliyetler gösteriyoruz. Ve buralara da ciddi katılımlar var. Sadece yaz spor okullarımıza spor faaliyetlerinde bulunmak için başvuran ve spor yapan öğrencilerimiz, sporcularımızın sayısı 10 bin. Her alanda bu şekilde devam ediyoruz. Her sezonda bu şekilde devam ediyoruz ve 365 gün spor yapıyoruz. Sadece yaz spor okullarımızda değil, yaz spor okullarımızı kapatırken bir taraftan da kışın faaliyetlerimize devam edeceğimiz diğer sportif aktivitelerini de devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.