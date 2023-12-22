Bakan Bak: “Türk sporunu daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Kulüpler Birliği Vakfı’na kulüp başkanlarına ve TFF başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz bir aradayız, güçlü şekilde bu süreci atlatacağımıza Türk sporunu daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Bakan Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "5 kulüp temsilcisiyiz ama bütün kulüpler içeride. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Kulüpler Birliği toplantısına da gelmişti. En kısa zamanda bakanlık, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF ile sorunlarımızı konuşmaya değerlendirmeye, toplantı yapmayı rica etmiştik. Bizlere saatlerce vaktini ayırdı. Kendisi içimizden gelen biri. Futbolu yakından takip ediyor. Son haftalarda yaşananlar futbolun temel problemleri, hakemlik müessesini, problemleri etraflıca şeffaf şekilde değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Omuz omuza çözebileceğimize dair toplantı sonucu aldık dersek abartmış olmayız. Toplantılar devam edecek. Federasyon ile aramızda sık sık toplanıyoruz. Yapısal problemler herkesin malumu inşallah tez zamanda kısa ve orta vadeli planlarla bir daha bu sorunları konuşmayacağımız marka değerimize zarar vermeyeceğimiz noktaya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükekşi: "2024’te futbol ailemizin daha da güçleneceğini, hafızalara kazınacak başarılara imza atacağına inanıyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de istikrarlı başarıya pozitif futbol ortamıyla birlikte ulaşmaları gerektiğini ifade ederek, “Futbolun önemli konuları masaya yatırdık. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız hep birlikte başkanlarımızla konuları istişare ettik. Kendilerinin çok kıymetli görüşlerini aldık. Verimli toplantı oldu. Özellikle her zaman söylüyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolcularımız başkanlarımız yöneticilerimiz taraftarlarımızı ve siz değerli medya, sponsorlarımız herkes kıymetli ailenin fertleri. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbiriyle samimi yapıcı ve sürekli diyalog içinde olması çok önemli. Bu mekanizmanın işlemesi en önemli önceliğimiz. Sorun varsa hepimiz birlikte çözeceğiz. Bir başarı varsa hepimizin başarısı olacak. Aynı şekilde başarısızlık varsa yine hep birlikte sahipleneceğiz. Haziranda milli takım 2024 Avrupa Şampiyonası’nda hepimizi göğsünü kabartmak için sahaya çıkacak. Mili takım başarışı olması için hazırlanmamız gerekiyor. Kulüplerde oynayanların çok başarılı olması gerekiyor ki milli takım da başarılı olsun. 2032 yılında ev sahipliği yapacağımız şampiyon hedefleyen takım için yola çıkmamız gerekiyor. Aynı şekilde ülkemizi Avrupa’da temsil eden kulüplere de hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Ülke puanı çok önemli 9. sıradayız. İnşallah 8, 7, 6. sıraları hedeflememiz gerekiyor. İstikrarlı başarı için uygun, pozitif futbol iklimiyle birlikte ulaşmamız gerekiyor. 2024’te futbol ailemizin birlik içinde daha da güçleneceğini hafızalara kazınacak başarılara imza atacağına inanıyorum. Tüm kulüplerin, paydaşların yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak: “Türk sporunu daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise sporun paydaşlarının omuz omuza vererek sorunları çözebileceğini aktararak, şu ifadelere yer verdi:

“Güzel toplantı oldu. Değerli Kulüpler Birliği Başkanı kulüp başkanlarına TFF Başkanına ve yöneticileriyle beraber futbolun özellikle sorunlarıyla ilgili çok kapsamlı geniş toplantı oldu. Geçen hafta da Kulüpler Birliği vakfını ziyaret ettik. Sorunları görüştük. Tekrar TFF yönetimi ve Kulüpler Birliği ile bir araya getirdik. Sorunların çözümü ile ilgili değerlendirmeler yaptık, görüş ortaya koyduk. Bu noktada katkı veren kulüp başkanlarına teşekkür ederim. Son haftadaki sorunlar Türk futbolunun geleceği le ilgili bir araya gelip omuz omuza verip güzel şekilde çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu süreci omuz omuza verip bitireceğimize inanıyoruz. Halkımız futbolu seviyor. Milli takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Almanya süreci var. Orada başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Sorunları konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Sık sık beraber toplantı yapmaya önerildi, buna biz de varız. Bazı talepler var. Onları da aldık ve takip edeceğiz. Kulüplerin ekonomik konuları ile ilgili talepleri var. Onları da değerlendireceğiz. Çok verimli bir toplantı oldu. Güçlü şekilde çıkacağımız inanıyoruz. Sporun paydaşlarının 2024’te başarılı süreç geçirmesini arzu ediyoruz. Güçlü ve başarılı Türk sporunu arzu ediyoruz. Paydaşlarla sık sık bir araya geleceğiz. Kulüpler Birliği Vakfı’na kulüp başkanlarına ve TFF Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz bir aradayız, güçlü şekilde bu süreci atlatacağımıza Türk sporunu daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum.”

Bakan Bak, açıklamaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ayrılırken, toplantı devam etti.