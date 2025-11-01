Bakan Bak, gençler arası ses yarışmasını izledi, sahnede şarkı söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali’ni izledi. Bakan Bak sahnede şarkı söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali, İstanbul’daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da izlediği ses yarışmasında gençler, yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken Bakan Bak, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla 10 yıldır yapılan Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında bilgi, ses, şiir ve tiyatro dallarında gençlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunuluyor. Türkiye Finalini; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile çok sayıda öğrenci izledi.

17-25 yaş aralığındaki 7 bin 992 gencin başvuru yaptığı Ses Yarışmasında il ve bölge elemelerinin ardından finale kalanlar; ‘Türk Müziği’, ‘Popüler Müzik’ ve ‘Özgün Yorumlama’ olmak üzere 3 ayrı kategoride eserler seslendirdi.

Bakan Bak sahnede sanatçılarla birlikte şarkı seslendirdi

Sinan Akçıl, Ece Mumay, Aydilge, Zehra Gülüç ve Reyhan Taghan’ın konuk sanatçı olarak katıldığı finalde gençlerin performansı büyük beğeni toplarken, Bakan Bak, yarışmayı ilgiyle takip etti. Bakan Bak, program boyunca alkış ve ritim tutarak gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu. Salonda bulunan gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanatçılar, şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, daha sonra sahneye çıkarak ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını konuk sanatçılarla birlikte seslendirdi.

"Gençlerimiz güzel işler yapıyor"

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali öncesinde konuşma yapan Bakan Bak, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle. Orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere çok kıymet verdiğini vurgulayan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız gençlerle ilgili projelerimizi her zaman destekliyor. Gençlerimiz güzel işler yapıyor. Onların önünü açacak yatırımlarımız var. Ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri seviyoruz. Sanatta, bilimde, sporda, her alanda başarılı gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Yarışmada, ilk üçe giren gençler, ‘Uluslararası Hareketlilik Programları’ndan birine direkt katılma hakkı elde etti.

Finali izlemeye gelen izleyicilerden arasından kurayla seçilen 200 kişi, A Milli Futbol, Basketbol veya Voleybol Takımlarının maçlarından birini izlemeye hak kazandı.