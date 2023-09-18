Bakan Bak, Grekoromen Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası’na katılacak olan Grekoromen Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlıların kamp yaptığı tesise giderek sporcularla görüştü. Milli güreşçilerle sohbet eden Bakan Bak, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Bakan Bak, daha sonra millilerin antrenmanını bir süre takip etti.