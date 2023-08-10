Bakan Bak milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp'i kabul etti.

Bakan Bak milli güreşçileri kabul etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp’i kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’i makamında ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci ele alındı, çalışmalar değerlendirildi.

Kabulde milli sporcular ve Başkan Şeref Eroğlu, Bakan Osman Aşkın Bak’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.