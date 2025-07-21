Bakan Bak'tan, Avrupa şampiyonu milli atletler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç’te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç’in Bergen kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 1500 metrede altın madalyanın sahibi olan Dilek Koçak ile erkekler 10 bin metre yürüyüşte altın madalya kazanan Mazlum Demir’i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elde ettikleri şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."