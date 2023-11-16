Bakan Bak'tan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret ederek, gündemdeki konulara ilişkin istişarelerde bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bak, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı ziyaret ettik. Gençlerimiz ve Türk sporu için tüm bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.