Bakan Bayraktar: 'Madencilerimizin tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal yapı haline getireceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarma çalışmalarında hem tecrübeleriyle hem de cesaretleriyle onlarca insanın kurtarılmasını sağlayan madencilere teşekkür ederek, "Bakanlık olarak, madencilerimizin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladık. Allah bizlere bir daha böyle acılar ve felaketler yaşatmasın" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) önderliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 19 Mart 2018 tarihinde onaylanan ve madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanan Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) kapanış toplantısı gerçekleştiriliyor.

Söz konusu toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra İSGGM Genel Müdürü Fatih Bilal Alodalı, ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Cantekin ve çok sayıda çalışan, işveren, iş güvenliği profesyoneli, STK, üniversitelerin ve mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenci, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili paydaşlar katıldı.

“Türkiye’nin kaynaklarını yüksek teknoloji ve evrensel standartlar çerçevesinde işleyerek Türkiye’nin geleceği için kullanmakta son derece kararlıyız”

Bakan Bayraktar burada yaptığı açılış konuşmasında, yeraltı kaynaklarına önem verdiklerinin altını çizerek, “Kaynak, teknoloji ve Araştırma-Geliştirme temeline oturan bir Türkiye madencilik sektörü içinde tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Yeraltı kaynaklarımızın enerji arz güvenliğimiz için kilit bir role sahip olduğunun farkındayız. Bu anlayış ile yerin altında hangi kaynağımız varsa gün yüzüne çıkarmak, milletimizin hizmetine sunmak ve ekonomimize kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye’nin kaynaklarını yüksek teknoloji ve evrensel standartlar çerçevesinde işleyerek Türkiye’nin geleceği için kullanmakta son derece kararlıyız” dedi.

“Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nı madenin de yüzyılı yapmak”

Türkiye’nin petrol ve doğal gazda olduğu gibi madenler konusunda da ciddi oranda ithalata bağımlı konumda olduğunu dile getiren Bayraktar, “2022 yılı verilerine göre kömür dahil altın dışı toplam maden ithalatımız yaklaşık 12 milyar dolara ulaşmış durumda. Bizim önümüzdeki dönem için hedefimiz, Türkiye’yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek. İnşallah bunu da hep birlikte Milli Maden Mücadelesi ile başaracağız. Petrol ve doğal gazda olduğu gibi madenlerimizi de önce insan, sonra çevre, daha sonra da katma değerli madencilik anlayışı ile ekonomimize kazandıracağız. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı’nı madenin de yüzyılı yapmak” diye konuştu.

“Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için gereken adımları da bu hassasiyetle atmayı sürdüreceğiz”

Bakan Bayraktar, yüksek ve verimli üretim ilkeleri doğrultusunda, maden işçileri başta olmak üzere tüm çalışanları sektörün ana paydaşı olarak gördüklerini vurgulayarak, “Onların, kamu ya da özel sektör ayrımı yapmaksızın, uluslararası standartlara uygun bir iş ortamında bulunmalarını da madencilik stratejimizin merkezinde görüyoruz. Alın teri ile rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. İşçimizden teknisyenimize, mühendisimizden idari personelimize kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için gereken adımları da bu hassasiyetle atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“İşçimize verdiğimiz değer, ülkemize misliyle dönecek, yerli istihdam yerli üretimi katlayarak artıracaktır”

Bayraktar, MİSGEP ile özellikle madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesinin, toplumsal farkındalığın arttırılmasının ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, “Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak madencilik sektörümüzde emeği ve alın teriyle ülkemize hizmet eden 180 bin çalışanımızın tamamına, evrensel kurallarla güvenliği sağlanmış bir çalışma ortamı kurma hedefimizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Sadece iş başında değil; iş öncesi eğitiminden hijyen kurallarına, teknik donanımdan teorik bilgi aktarımına kadar birçok alanda çalışanlarımızın kapasitesini geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, işçimize, insanımıza verdiğimiz değer, ülkemize misliyle dönecek, yerli istihdam yerli üretimi katlayarak artıracaktır” dedi.

“Madencilerimizin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladık”

Bakan Bayraktar, 6 Şubat depremleri dolayısıyla madencilik sektörünün özel bir teşekkürü hak ettiğini aktararak, “Deprem felaketleri sonrası canını ortaya koyarak, kahramanca insanımızın yardımına koşan madencilerimize de bu vesile ile huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir can daha kurtarabilmek için gece gündüz enkaz başında çalışan madencilerimizin başarısını ülkemiz ve tüm dünya takip etti. Biz de bakanlık olarak, madencilerimizin bu tecrübesini afet koordinasyonu kapsamında kurumsal bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladık. Allah bizlere bir daha böyle acılar ve felaketler yaşatmasın” değerlendirmesini yaptı.

Tören, Bakan Bayraktar ve Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ile devam etti. Söz konusu törende, iş sağlığı güvenliği temalı fotoğraflarda ödül almaya hak kazanan katılımcılara plaket takdim edildi.

Bakan Bayraktar ve Bakan Işıkhan’ın katılımcılarla toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle törene kahve arası verildi.