Bakan Bilgin: 'Küçük işletmelerde (emeklilik) prim gününü yeniden düzenlememiz gerekir'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı ile Bağ-Kurlu çalışan arasındaki bin 800 gün prim farkının kaldırılması hakkında, “Küçük işletmelerde prim gününü yeniden düzenlememiz gerekir. Çalışanlarımıza, esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. dönem 6. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Bilgin, yaptığı konuşmada ekonomik hayatın en önemli halkalarından birinin ticaret olduğunu vurgulayarak, “Biz Türkler bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Ticareti bilmeseydik burada bin yıl değil 50-60 yıl yaşayabilirdik, daha uzun ömürlü olmazdık. Büyük bir sevinç içerisindeyiz, nükleer teknolojiye adım atıyoruz. Nükleer sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda teknoloji. Bugün açılışı yapılacak, ilk adımı atılacak” ifadelerini kullandı.

“Taşeron işçiliği sorununu önümüzdeki dönemde çözeceğiz”

Depremden dolayı meclisin çalışamadığını ve taşeron işçi sorununun çözülemediğini ifade eden Bakan Bilgin, “Asıl işte taşeron olmaz. Taşeron işçiliğini önümüzdeki dönemde çözeceğiz. Küçük işletmelerde prim gününü yeniden düzenlememiz gerekir. Önümüzde bütün hazırlıkları bitmiş, ilk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Çalışanlarımıza, esnafımıza, tüccarımıza verdiğimiz sözdür. Onu da çözeceğiz” diye konuştu.

“SGK çalışanı ile Bağ-Kurlu çalışan arasında bin 800 gün, yani 5 yıllık süre farkı var”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, gündemlerinde milyonları ilgilendiren pek çok konu ve sorun bulunduğunu, bunlardan birinin Bağ-Kurluların emekliliği için uygulanan prim gün sayısı olduğunu belirterek, “Eski sistemle Bağ-Kur, yeni sistemle de 4/B olarak tanımlanıyor. Bu sisteme kayıtlı olanların emekli olmak için 9 bin gün, yani 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekiyor. Oysa işçi ve memurlar için bu süre 7 bin 200 gün ve 20 yıl. SGK çalışanı ile Bağ-Kurlu çalışan arasında bin 800 gün, yani 5 yıllık süre farkı var. Bu nedenle Bağ-Kurlular daha uzun süre prim ödeyip, daha geç emekli oluyor. Yatırım yaparak, risk üstlenerek katma değer ve istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağlayan işverenlere yönelik uygulanan 9 bin günlük prim süresinin üyelerimizi de kapsayacak şekilde 7 bin 200 gün şeklinde uygulanmasına ilişkin talebimizi sayın bakanımıza ilettik. Bu konuya da olumlu yaklaşım sergiledi” dedi.